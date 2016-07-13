МИД советует украинцам, которые едут в Польшу, быть осторожными в связи с празднованием Всемирного дня молодежи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, сейчас ожидается прибытие в Польшу значительного количества иностранцев: прогнозируемое число паломников и туристов достигает 2 млн человек.

Учитывая это, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют в этот период осуществить поездку в Польшу, в частности в Краков, учитывать ситуацию с безопасностью в местах проведения официальных мероприятий.

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В связи с запланированными мероприятиями ожидаются некоторые ограничения относительно проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, правоохранительные органы получают разрешение на проведение административных обысков.

Гражданам Украины во время пребывания в Республике Польша на период проведения Всемирных дней молодежи в Кракове рекомендуется соблюдать следующие советы:

- проявлять повышенную бдительность и осторожность в общественных местах и при пользовании общественным транспортом; если цель поездки не связана с мероприятиями, предусмотренными программой Всемирных дней молодежи, по возможности избегать мест массового скопления людей;

- постоянно следить за сообщениями в СМИ и официальных источников о Всемирных днях молодежи в Кракове и учитывать возможную обновленную информацию при планировании своих действий и маршрутов передвижения по стране;

- следовать инструкциям местных властей, особенно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Украины для выезда за границу);

- оставаться на связи со своими родными, регулярно сообщать о своем местонахождении и запланированных перемещениях по стране, предусмотреть надежные каналы связи в случае наступления чрезвычайной ситуации;

- записать и иметь при себе контактную информацию для связи и получения помощи в критических ситуациях. В Польше определены номера телефонов служб экстренной помощи – 112, полиции – 997, скорой помощи – 999, пожарной бригады – 998.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточные «горячие линии»: Генерального консульства Украины в Кракове +48-787-513-901, адрес эл.почты: gc_plk@mfa.gov.ua; Посольства Украины в Республике Польша +48-22-622-15-49, адрес эл.почты: emb_pl@mfa.gov.ua; МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес эл.почты cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, Госдеп США предупредил туристов об угрозе терактов в Европе этим летом.

Особое внимание в сообщении уделялось чемпионату Европы по футболу и католическому Всемирному дню молодежи, проведение которого запланировано в Польше на конец июля.