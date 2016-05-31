Госдеп США предупредил туристов об угрозе терактов в Европе этим летом

Особое внимание в сообщении уделяется чемпионату Европы по футболу, который пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля, католическому Всемирному дню молодежи, проведение которого намечено в Польше на конец июля, сообщает РБК.

Во время проведения футбольного чемпионата в качестве потенциальных целей для террористов Госдеп назвал стадионы, фанзоны и места массового просмотра матчей во Франции и по всей Европе. Отмечается, что опасность сохраняется при посещении масштабных спортивных мероприятий и мест массового скопления людей по всей Европе.

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Во Франции действует режим чрезвычайного положения, введенный после прошлогодних терактов в Париже. Он продлен до 26 июля, чтобы охватить период велогонки Tour de France в период со 2 по 24 июля.

Съезд молодых католиков, приуроченный к Всемирному дню молодежи, пройдет в Кракове с 26 по 31 июля. На нем ожидается до 2,5 млн человек. В период с 4 июля по 2 августа Польша усилит пограничный контроль, и на всей территории страны будут проводиться проверки паспортов и досмотры с целью обеспечения безопасности.

Данное предупреждение действительно по 31 августа, отмечает Госдепартамент.