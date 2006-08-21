В ближайшее время Украина отдаст долг Туркмении

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Украина намерена восстановить стратегически важные отношения с Туркменистаном .

Об этом он сообщил сегодня вечером в эфире УТ-1.

«Займемся восстановлением стратегических важных отношений с Туркменистаном», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что в ближайшее время Украина полностью погасит всю задолженность перед Туркменистаном за поставленный ранее природный газ. «Задолженность в ближайшее время буде погашена», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2005 года между Украиной и Туркменистаном был подписан межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. кубометров туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

Украина заявляла о намерении возобновить со второго полугодия поставки туркменского газа, порядка 10-11 млрд. кубометров газа по 60 долларов за 1 тысячу кубометров.

Обязательства "Нафтогаза Украины" за поставленный до 2006 года туркменский газ по состоянию на 5 июня составляли 64,2 млн. долларов. Компания в счет расчетов за газ планировала поставить в Туркменистан до сентября-октября трубы большого диаметра на сумму 59,468 млн. долларов и другое оборудование на сумму 4,732 млн.

30 июня украинская делегация в ходе переговоров в Ашхабаде согласовала график погашения задолженности перед Туркменистаном за ранее поставленный природный газ в сумме 64 млн. долларов.