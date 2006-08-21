Игорь Коломойский: группы ”Приват” не существует

Совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заявляет, что спокоен за свою собственность и не намерен выводить активы из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал сегодня журналистам в Киеве, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит для себя и своего бизнеса в связи со сменой правительства.

«В нашей стране мне всегда было спокойно за мою собственность», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Справка УНИАН. По информации СМИ, бизнес группы «Приват» строился на нефтетрейдерстве и лишь со временем распространился на другие сферы экономики. В 1992 году четыре компании (ООО “Вист”, ООО “Сентоза”, ООО “Сом” и ЗАО “Приват-интертрейдинг”) создали ЗАО КБ “ПриватБанк”.

В сферу интересов группы входят финансы, металлургия, коксохимия, нефтебизнес.

“Приват-интертрейдинг” контролирует Орджоникидзевский, Марганецкий, Южный (на паях с российской “Смарт-групп”) горно-обогатительные комбинаты. В сфере металлургии в орбиту этой компании входят Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна и меткомбинат им. Петровского; в сфере машиностроения - Одесский машиностроительный завод “Красная гвардия” и ОАО “Одессасельмаш”.

Кроме того, «Привату» принадлежат Стахановский и Запорожский ферросплавные заводы.

Среди финансово-промышленных активов, которые входят в группу непосредственно через “Приватбанк” - “Морской транспортный банк”, “Москомприватбанк” (Россия).

Группа также контролирует российский Алапаевский металлургический завод и некоторые активы в агробизнесе.

В то же время, И.КОЛОМОЙСКИЙ неоднократно заявлял, что такого понятия как группа «Приват» нет - это журналистский термин.