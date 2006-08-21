Смотри, что заливаешь в бензобак

На протяжении семи месяцев 2006 года территориальные органы по делам защиты прав потребителей Госпотребстандарта Украины проверили 20 млн. литров нефтепродуктов в розничной торговой сети, из которых 2,65 млн. литров (13,3%) были забракованы и сняты с реализации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта Украины.

В сообщении отмечается, что в частности, из запрещенного к продаже количества нефтепродуктов: 49,8% не имели необходимой информации о товаре; почти 36,1% реализовывались без документов, которые удостоверяют качество и безопасность; 14,1% не отвечали требованиям нормативных документов

В целом, нарушения были обнаружены на 651 (71%) из 916 проверенных АЗС.

Основными производственными дефектами, по которым браковались нефтепродукты, остается несоответствие требованиям ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия»: через заниженное октановое число, завышенную массовую долю бензола, неудовлетворительный фракционный состав, плотность и др.

Также во многих из проверенных АЗС установлено нарушение Правил розничной торговли нефтепродуктами, основными из которых является отпуск заказанной дозы нефтепродуктов не в полной мере, неукомплектованность в полном объеме образцовыми мерниками, отсутствие удостоверений о качестве, отсутствие предусмотренной Правилами информации относительно производителя нефтепродуктов, дате изготовления, сертификации нефтепродуктов и тому подобное.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.