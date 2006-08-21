Янукович примет участие в заседании коллегии Минуглепрома

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМУ

Завтра, 22 августа, в 11.00 премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании коллегии Министерства угольной промышленности Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства. Коллегия состоится по адресу: г. Киев, проспект Палладина, 46/2, корпус 2, институт УкрНИИпроект, 2 этаж, метро „Академгородок”. Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 256-75-82, 256-77-69.

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