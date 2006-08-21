Сколько будет стоить День Независимости для бюджета

Празднование Дня независимости Украины обойдется, примерно, в 15 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер министр Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, предусматривается, что 7,8 млн. грн. будут израсходованы из государственного бюджета, 6,5 млн. грн. – из бюджета столицы Украины.

Празднование будет длиться три дня – с 23 по 25 августа.