Сколько будет стоить День Независимости для бюджета
17:45, 21 августа 2006Общество
630
Цифры обнародовал Табачник
Празднование Дня независимости Украины обойдется, примерно, в 15 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер министр Дмитрий ТАБАЧНИК.
По его словам, предусматривается, что 7,8 млн. грн. будут израсходованы из государственного бюджета, 6,5 млн. грн. – из бюджета столицы Украины.
Празднование будет длиться три дня – с 23 по 25 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter