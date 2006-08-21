В Евпатории пройдет международный фестиваль ”Гёзлёв къапусы”

С 25 по 28 августа в Евпатории пройдет III Международный фестиваль крымско-татарской и тюркской культур "Гёзлёв къапусы - Восточный базар".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евпаторийского исполкома, в переводе с тюркского "Гёзлёв къапусы" означает "ворота Гёзлёва" (так когда-то называлась Евпатория). "Одун базар къапусы - ворота Дровяного базара. Они были самыми большими из пяти ворот средневековой крепости Гёзлёв и размещались в восточной, торгово-ремесленной части древнего города. Ширина ворот составляла более 12 м, длина проезда - 13,5 м, а высота - около 20 метров", - сообщает пресс-служба. По ее информации, ворота сохранились до ХХ века, но в 1959 году были снесены под предлогом того, что мешали движению автотранспорта. Старинные ворота удалось восстановить три года назад по остаткам фундамента, старинным изображениям и описаниям.

Фестиваль "Гёзлёв къапусы - Восточный базар" откроется выставкой декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В рамках фестиваля крымско-татарской и тюркской культур на пляже около центральной ротонды набережной имени Горького состоятся соревнования по национальной борьбе куреш, в краеведческом музее - День культуры крымско-татарского народа, в городском театре имени А.С. Пушкина пройдет конкурс восточного танца и песенный конкурс "Восточный базар". Кульминацией фестиваля станет 28 августа - в этот день будут возложены цветы к памятнику жертвам депортации в сквере Памяти недалеко от железнодорожного вокзала, а также состоится подведение итогов конкурса "Восточный базар" и гала-концерт.

Организаторами фестиваля являются исполнительный комитет Евпаторийского городского совета, Министерство культуры Крыма и Комитет по делам национальностей и депортированных граждан Совета министров АРК.

На фестиваль "Гёзлёв къапусы - Восточный базар" приглашена официальная делегация из турецкого города-побратима Евпатории - Силифке.