Бойко прогнозирует снижение цен на горючее в сентябре

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует стабильные цены на нефтепродукты, и даже некоторое снижение цен в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве после подписания меморандума между правительством и нефтетрейдерами.

«С учетом мировых тенденций, мы можем ожидать стабильности цен, и даже некоторого снижения в сентябрьский период», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Кабинет Министров Украины подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, которые осуществляют деятельность на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Согласно меморандуму, Кабинет Министров Украины обязался создать экспертно-аналитическую группу, которая разработает механизм создания стабилизационного резерва нефти и нефтепродуктов, разработает проекты нормативно-правовых актов и решений, а также проработает вопрос системы регулирования импорта и экспорта нефтепродуктов с учетом необходимости ресурсного обеспечения спроса и изменения цен на нефть и нефтепродукты.

В свою очередь, согласно документу, компании обязались увеличить переработки нефти и производство нефтепродуктов в объемах, которые полностью обеспечат спрос отечественных потребителей, наращивание экспортных возможностей нефтеперерабатывающих предприятий и увеличение доли нефтепродуктов в общем объеме экспорта, проведение реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих предприятий с целью увеличения глубины переработки нефти и производства нефтепродуктов в соответствии с требованиями европейских стандартов и тому подобное.

В документе не указан ни один ценовой параметр нефтепродуктов.