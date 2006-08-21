Прогноз погоды до конца недели

На этой неделе синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду с температурой воздуха до 25°.

Завтра, 22 августа, на большей территории Украины ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью составит 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 10-15°. Ночью в восточных областях, в Крыму и Приазовье без осадков. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 22-25°, днем 23-28°, на юге и востоке местами 30-32°.

23-24 августа сохранится облачная погода с прояснениями. 23 августа кратковременные дожди (в Крыму и Приазовье небольшие), ночью на севере Левобережья местами сильные дожди. 24 августа ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью составит 11-16°, днем 19-24°, 23 августа в западных областях 17-22°, в южных, восточных областях и в Крыму ночью 15-20°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

25-26 августа преимущественно без осадков, лишь в западных областях 26 августа местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°, днем 22-28°; в Крыму, южных, Донецкой, Луганской областях ночью 14-20°, днем 26-32°.

27-30 августа синоптики также прогнозируют временами дожди, грозы; 27-28 августа в восточной половине, 29 августа в восточных областях преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 17-23°, местами до 26°; на остальной территории повышение ночью до 13-19°, днем до 27-33°, на юге и востоке ночью до 16-22°, днем до 31-36° (29 августа в западной части, 30 августа в Украине снижение дневной температуры на 3-5°).

Завтра в Киеве и области пройдут небольшие дожди, местами гроза. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°; по области ночью 11-16°, днем 20-25°.

23-24 августа в столице и области облачно с прояснениями. 23 августа кратковременные дожди (ночью небольшие), местами грозы. 24 августа местами небольшой дождь (ночью преимущественно без осадков), местами грозы. Температура ночью 11-16°; днем 19-24°.

25-26 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.