Ющенко сравнил Крым со спящим слоном

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Автономная Республика Крым не в полную мощь использует природные ресурсы, которыми располагает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Форосе.

«Крым должен активно действовать», - заявил В.ЮЩЕНКО. «А так, мне кажется, что это (Крым) спящий слон, который по непонятным правилам распределил ресурсы», - добавил он.

По мнению Президента, природные ресурсы распределили между собой крымский криминалитет и бандитские группировки для того, чтобы окончательно поделить между собой власть в автономии.

По словам В.ЮЩЕНКО, это касается как земельных ресурсов, так и ресурсов моря и береговой линии ЮБК.

Кроме того, Президент заявил, что Крым, который обладает уникальной природой, населен представителями различных национальностей, должен стать примером для всей Украины как образец межнациональной стабильности.

«Крым не должен быть анклавом бандитских группировок, здесь должна формироваться открытая и прозрачная политика. Крым должен стать примером», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.