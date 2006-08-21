Завтра Бойко едет в Москву

Во вторник, 22 августа, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО посетит Россию с рабочим визитом, где запланирована встреча с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что целью рабочей встречи является поиск компромисса относительно поставок российского газа в Украину.

Напомним, свой первый визит в ранге министра Ю.БОЙКО осуществил в Москву 9 августа.

Во время последней встречи в Сочи глава правительства Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики разработать предложения относительно стабильных поставок газа в Украину и приемлемой для обеих сторон цены на него на 2006-2007 годы.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров.

16 августа 2006 года главной темой переговоров во время визита в Сочи украинского премьера был вопрос поставок газа в Украину.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на 2006 год, скорее всего, удастся сохранить цену на уровне 95 долл. за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, украинский премьер высказал свои предложения президентам Казахстана и Узбекистана об участии Украины в разработке газовых месторождений в этих странах.

Российский премьер Михаил ФРАДКОВ, в свою очередь, предложил Украине подумать о возможности присоединения к ЕврАзЭС и Таможенному союзу, формирующему в его рамках.