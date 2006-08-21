Новобогдановкой занялась прокуратура

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения военнослужащими правил обращения с боеприпасами, в результате чего произошли взрывы и пожары в с. Новобогдановка Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по данным пресс-службы, 19 августа около 15 часов в результате нарушения военными служебными лицами Вооруженных сил Украины нормативных актов, регулирующих правила обращения с боеприпасами, взрывчатыми веществами, которые остались на территории артиллерийской базы воинской части в с. Новобогдановка, произошел взрыв и пожар.

На место происшествия немедленно прибыла следственная группа во главе с военным прокурором Южного региона Украины. Как установлено, в результате взрывов боеприпасов, которые сопровождались разлетом одиночных реактивных снарядов за пределы технической территории базы, шесть военнослужащих получили телесные повреждения осколками стекла.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с боеприпасами, в результате чего нанесены телесные повреждения нескольким лицам. Наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет) и частью 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или каком-либо предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло тяжкие последствия. Наказывается ограничением свободы на срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины. Дело принято в производство прокуратурой Запорожского гарнизона.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на складах боеприпасов неподалеку от села Новобогдановка взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории воинской части эвакуированы все работники, а также жители окружающих сел.

Нынешнее чрезвычайное происшествие на военных складах под Новобогдановкой стало третьим подобным событием за последние 2,5 года.