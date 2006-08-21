Азаров рассказал, что Тимошенко делала не так

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает потерянными для экономики годы работы Кабинетов Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА. Об этом он заявил в интервью ИТАР-ТАСС.

"Моя точка зрения здесь достаточно открыта и откровенна: я оцениваю эти почти два года для Украины в плане развития экономики как потерянные", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, «эти годы потеряны не только в плане создания крайне необходимых для развития экономики Украины интеграционных объединений, но и потеряны с точки зрения экономического развития, проведения структурных реформ».

"Рыночные преобразования остались незавершенными, затормозились налоговая и пенсионная реформы, введение страховой медицины, реформа наших вооруженных сил. Наше правительство в 2003-2004 годах приступило к ним, однако президентские выборы по сути дела их остановили", - отметил первый вице-премьер.

Н.АЗАРОВ считает, что решение Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО ликвидировать специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, а также технопарки под предлогом борьбы с мошенничеством было абсолютно ошибочным. "Сами по себе эти механизмы не могут быть инструментами для воровства, это – инструменты», - акцентировал первый вице-премьер. По его мнению, «все зависит от того, кто эти инструменты использует». «Мы давали гарантии инвесторам, что они придут и будут пользоваться определенными льготами. Они пришли, вложили средства, но как только они это сделали, государство отменило эти льготы", - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, новый Кабмин намерен восстановить эти зоны. "Сразу поднялся шум в СМИ, мол, хотят восстановить воровские зоны, через них будут опять куда-то уходить миллиарды. Никто не собирается восстанавливать какие-то теневые схемы, мы собираемся четко заявить: все те инвесторы, которые потеряли, получат от государства компенсацию, те их инвестиционные проекты, которые прекрасно себя зарекомендовали, а надо сказать, что многие зоны прекрасно работали: мы получили 0,5 млрд. долларов иностранных инвестиций, будут работать", - заявил первый вице-премьер.