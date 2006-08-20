Под Новобогдановкой продолжают тушить пожар

В Запорожской области продолжают тушить пожар на артиллерийских складах возле села Новобогдановка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в тушении пожара задействованы подразделения, бронированная и специальная техника МЧС Украины. Развернут пункт жизнеобеспечения населения и оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, 19 августа в 14.25 возле с.Новобогдановка Мелитопольского района на артиллерийских складах воинской части А2985 (Минобороны) на открытом участке технической территории, где после пожара 6 мая 2004 года хранились остатки пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, произошло их самовозгорание и взрыв, который привел к пожару с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые с травмами и ожогами средней степени тяжести госпитализированы. С территории воинской части эвакуированы все работники и обитатели.

Временно приостановлено движение автотранспорта на автодороге Харьков-Ялта и поездов на участке Мелитополь-Новобогдановка Приднепровской железной дороги. Движение автомобильного транспорта и поездов организовано по резервной схеме.

Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работает оперативная группа МЧС Украины, которую возглавляет первый заместитель министра Владимир АНТОНЕЦ.

Общую координацию действий на месте происшествия осуществляет руководитель МЧС Виктор БАЛОГА.

Тем временем пожар и взрывы снарядов на складе продолжаются.

Как сообщили УНИАН в руководстве Мелитопольского горуправления МЧС, "взрывы на складе не прекращались всю ночь, но около 3 утра их периодичность значительно сократилась и сейчас происходит в среднем 1 взрыв в 40 минут".

По данным собеседника агентства, значительно уменьшилась так же площадь горения.

"Если вчера сплошным пожаром было охвачено около 3 га территории, то сейчас на этих площадях остались лишь отдельные очаги горения", - пояснили в МЧС.

Прерванное на ночь тушение огня возобновлено: так же как и накануне непосредственно на площадях горения работают 2 пожарных танка, остальная техника (не бронированные пожарные машины, прибывшие из Запорожья, Мелитополя и др. населенных пунктов) осуществляют для них оперативный подвоз воды.

Согласно официальным данным, новых пострадавших и жертв нет.

После облета территории 275-й артиллерийской базы оперативной группой Министерства обороны и Генерального штаба принято решение открыть движение на автотрассе Мелитополь-Запорожье и железнодорожное сообщение на участке Мелитополь-Новобогдановка.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Облет территории 275-й артиллерийской базы оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Геннадием ВОРОБЬЕВЫМ завершила сегодня в 11 часов.

Главной целью облета была необходимость объективно оценить ситуацию на технической территории артиллерийской базы, координация действий пожарных подразделений по полной локализации пожара и принятие решения об открытии движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

После доклада оперативной группы Минобороны и обсуждения ситуации, комиссией по изучению причин и ликвидации последствий трагедии в с.Новобогдановка принято решение в 12.30 возобновить движение автомобильного транспорта на трассе Запорожье – Мелитополь, в 13.00 планируется возобновить железнодорожное сообщение на участке Мелитополь-Новобогдановка.

На артиллерийских складах под Новобогдановкой в Запорожской области прекратились взрывы снарядов, однако пожар продолжается.

Об этом УНИАН сообщили в Мелитопольском горуправлении МЧС Украины.

«На протяжении трех часов на территории складов не зафиксировано ни одного взрыва снаряда», - сообщили в МЧС, отметив, что ликвидация пожара по-прежнему продолжается лишь двумя пожарными танками.

Несмотря на то, что взрывы снарядов прекратились, штабом, созданным для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, принято решение не допускать пока на территорию военной базы небронированную технику.

В МЧС также отметили, что в связи с прекращением взрывов принято решение об открытии для автотранспорта ранее перекрытого участка дороги Харьков-Симферополь.

Также возобновлено движение по железной дороге через станцию Федоровка, но пока лишь для грузовых составов.

По данным специалистов Военно-медицинского центра Воздушных Сил ВС Украины, состояние здоровья госпитализированных и амбулаторно осмотренных военнослужащих, пострадавших 19 августа в результате пожара на артскладах вблизи Новобогдановки, удовлетворительное.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, специалисты Военно-медицинского центра Воздушных Сил во главе с главным хирургом полковником медицинской службы Владимиром РІБАЧУКОМ, а также врачебно-сестринская бригада Запорожского военного госпиталя продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

На данное время военные медики осмотрели 38 военнослужащих с незначительными телесными повреждениями.

20 августа рабочая группа квартирно-эксплуатационной части приступила к оценке ущерба, нанесенного в результате чрезвычайного происшествия на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы в Мелитопольском районе, отмечает пресс-служба Минобороны.