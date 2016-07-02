"Айдаровец" Лихолит предлагает судей и прокуроров времен Януковича отправить на фронт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лихолит сказал журналистам.

«Айдаровец» заявил, что сегодня его поддерживает большое количество людей, потому что украинским гражданам не безразлично, что происходит в стране.

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"Уже у людей накипело это все. Они все время говорят слово реформы, а ничего не идет. Судьи те же, что были при Януковиче, и дальше продолжают (оставаться), прокуроры те же самые... Янукович сбежал, судьи остались, прокуроры остались. А чего бы им не повоевать? Не хватает людей сейчас не хватает! Прокуроров и судей...пусть повоюют", - заявил Лихолит.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

А между тем активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.