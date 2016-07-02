Основатель батальона "Айдар" считает, что дело против него заказали

Об этом он заявил 24 канала.

"Дело в том, что Мельничук заказал это дело, проплатил и военной прокуратуре, и судье. Защита полностью развалил доказательную базу обвинения и предоставила множество документов, чтобы меня освободить. Также шесть депутатов готовы меня взять на поруки. И это не помогло. Представил документы и медали, документы дочери, она студентка на моем удержанные, но судье не "хватило" этих доказательств. Не знаю чем она руководствовалась", — сообщил Лихолита.

Комбат сказал, что его задержали после обращения бывших сепаратистов, которые пожаловались, что "айдаровцы" совершили против них противоправные действия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 2 июля, Печерский районный суд Киева арестовал на 60 дней бывшего начальника штаба батальона "Айдар" Валентина Лихолита с позывным "Батя", под командованием которого воевала Надежда Савченко.