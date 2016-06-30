Временным командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Носатов, а не украинский офицер Елисеев - СМИ

Об этом сообщил высокопоставленный источник в российском военном ведомстве, передает РИА Новости.

До недавнего времени Носатов руководил штабом Черноморского флота и совсем недавно был назначен руководителем Военно-морской академии.

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Накануне в ходе заседания коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу и члены коллегии отстранили от исполнения обязанностей командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Кравчука, начальника штаба флота вице-адмирала Сергея Попова и ряд других должностных лиц. Как сообщили в Минобороны, они представлены к снятию с должностей и увольнению с военной службы.

Причиной такого решения стали "серьёзные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, а также искажения в докладах реального состояния дел".

Ранее Фонтанка.ру со ссылкой на источник в Балтфлоте сообщала, что обвиняемый в дезертирстве бывший вице-адмирал ВМС Украины Сергей Елисеев возглавил Балтийский флот.