МВД заявляет о росте преступности из-за "закона Савченко", вместе с Минюстом хочет его "откорректировать"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, "закон Савченко" создал "серьезную ситуацию относительно роста преступлений" в связи с амнистией ряда лиц, которые отбывали наказание за совершение преступлений.

"Совместно с Минюстом мы внесли соответствующие предложения в парламент откорректировать этот закон в отношении людей-рецидивистов, людей, которые совершили тяжкие преступления", - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", автором которого была народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре также заявили, что выступают за внесение изменений в "закон Савченко". В ведомстве считают, что этот закон позволил досрочно выйти на волю и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.