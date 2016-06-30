В реестре переселенцев уже почти 1,8 миллиона человек - Минсоцполитики
В реестре внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине на сегодняшний день почти 1 миллион 800 тысяч человек, но международные организации ставят под сомнение эту цифру.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции по ВПЛ сказал заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.
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Он отметил, что в реестре ВПЛ на учете 1 миллион 785 тысяч переселенцев. «Но уже сегодня есть организации, которые ставят под сомнение такое количество внутренних мигрантов в Украине», - подчеркнул он.
По его словам, сейчас при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) разработана и вводится программа электронной регистрации ВПЛ. «Мы надеемся, что до конца июля месяца уже во всех управлениях социальной защиты программа будет внедрена», - отметил он.
Мущинин добавил, что это будет способствовать предоставлению помощи — гуманитарной, благотворительной ВПЛ. По его словам, также будут иметь доступ к этому реестру с определенными мерами с закрытием персональных данных организации, которые занимаются благотворительностью и перемещенными лицами.
Заместитель министра также напомнил, что 8 июня правительством было принято постановление, которым упрощена процедура получения справки ВПЛ, в частности, справка ВПЛ будет действовать бессрочно.
Мущинин также подчеркнул, что в настоящее время уже возобновлены социальные выплаты почти 20 тысячам пенсионеров. Они не могли получить их, начиная с февраля-марта текущего года.