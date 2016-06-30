В реестре переселенцев уже почти 1,8 миллиона человек - Минсоцполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции по ВПЛ сказал заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

Читайте такжеВ Днепре представительство ООН организовало фестиваль для переселенцев к Международному дню беженца

Он отметил, что в реестре ВПЛ на учете 1 миллион 785 тысяч переселенцев. «Но уже сегодня есть организации, которые ставят под сомнение такое количество внутренних мигрантов в Украине», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) разработана и вводится программа электронной регистрации ВПЛ. «Мы надеемся, что до конца июля месяца уже во всех управлениях социальной защиты программа будет внедрена», - отметил он.

Мущинин добавил, что это будет способствовать предоставлению помощи — гуманитарной, благотворительной ВПЛ. По его словам, также будут иметь доступ к этому реестру с определенными мерами с закрытием персональных данных организации, которые занимаются благотворительностью и перемещенными лицами.

Заместитель министра также напомнил, что 8 июня правительством было принято постановление, которым упрощена процедура получения справки ВПЛ, в частности, справка ВПЛ будет действовать бессрочно.

Мущинин также подчеркнул, что в настоящее время уже возобновлены социальные выплаты почти 20 тысячам пенсионеров. Они не могли получить их, начиная с февраля-марта текущего года.