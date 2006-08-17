Суперсовременный аэропорт в Севастополе будет стоить четверть миллиарда

Представители власти Севастополя и инвесторы подписали протокол намерений о строительстве в Севастополе суперсовременного аэропортового комплекса „Бельбек” с объемом инвестиций до 250 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в прямом эфире Севастопольской государственной региональной ТРК сообщил глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

По его словам, он с председателем городского совета (Валерием САРАТОВЫМ - УНИАН) подписали с инвесторами протокол о намерениях относительно строительства аэропортового комплекса „Бельбек”.

„Я буду осторожен (очевидно, в прогнозах - УНИАН), но есть возможность для строительства суперсовременного комплекса объемом инвестиций до 250 миллионов долларов на начальном этапе”, - сказал С.КУНИЦЫН.

По его мнению, „Бельбек” по определенным позициям эффективнее симферопольского аэропорта, поскольку в Южный берег Крыма через „Бельбек” сегодня гораздо выгоднее и удобнее перемещаться. “Мы проанализировали, что сегодня уже до 5 тысяч чартерных рейсов на „Бельбек” в год - я сам был поражен этой цифрой - летит сюда, потому что это выгоднее, удобнее, ближе. Просто его инфраструктура не позволяет на сегодня это делать”, - сказал С.Куницын.