На Сорочинской ярмарке (фоторепортаж)

21:51, 17 августа 2006
Общество
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Национальная ярмарка проходит ежегодно 17-21 августа в с. Великие Сорочинцы

 

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