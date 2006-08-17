В Севастополе планируется вдвое повысить квартплату

В Севастополе планируется в ближайшее время вдвое повысить тарифы квартплату и сделать их дифференцированными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

По его словам, в горадминистрации уже подписаны соответствующие документы о новых тарифах, и на днях они будут направлены на рассмотрение сессии горсовета, которая должна состояться 12 сентября.

Кроме того, В.ХИБУЧЕНКО рассказал, что власть предлагает ввести 15 дифференцированных тарифов, в зависимости от жилищных условий. В.ХИБУЧЕНКО также заверил, что в случае принятия городским советом новых тарифов на квартплату все позиции относительно дифференциации будут напечатаны в прессе.

По словам начальника управления, ожидается, что в одноэтажных домах плата за один квадратный метр будет составлять „от 44 копеек, максимальная цена - в домах, оборудованных лифтами, для квартир выше первого этажа в 7-8 этажных домах - 56 копеек за квадратный метр”. То есть, отметил В.ХИБУЧЕНКО, „в процентном соотношении тарифы выросли вдвое”.

Он также навел сравнение, что на сегодня квартплата за один квадратный метр „в Симферополе составляет 50 копеек, в Ялте, Киевской области - 60 копеек, в Киеве, Днепропетровске - 45 копеек, в Донецке, Ривненской области - 57 копеек, в Ивано-Франковске - 62 копейки, в Кировограде - 30 копеек, в Черкассах - 89 копеек”.

Начальник управления добавил, что горадминистрация предлагает на сессии утвердить также „показатели количества и качества услуг по содержанию и эксплуатации жилых домов и придомовых территорий”. Предусматривается также, что каждый владелец квартиры будет заключать договор с жилищными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Севастополе в среднем вдвое были повышены тарифы на ряд услуг коммунальных предприятий города. Отдельными решениями сессия Севастопольского городского тогда совета утвердила новые тарифы на тепло и горячее водоснабжение, холодную воду и канализацию.