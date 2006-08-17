Задержан подозреваемый в пытках и убийстве пяти пенсионеров

Правоохранителям Сумской области удалось задержать 34-летнего сумчанина Д., который подозревается в ограблениях и убийствах людей преклонного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, Сумской районный суд принял решение об избрании в отношении него меры пресечения – взятие под стражу. Подозреваемому предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве пяти человек. Его жертвами стали пенсионеры – жители сельской местности, которых он сначала грабил, применяя жестокие пытки, а затем убивал.

Как сообщил УНИАН следователь по особо важным делам прокуратуры Сумской области Владимир КОВТУН, арестованный до этого уже пять раз был судим, в том числе и за убийство. Выйдя на волю после очередной отсидки, подозреваемый нигде не работал.

Ему инкриминируются ряд статей Уголовного кодекса Украины – часть 2 ст. 115 п. 6 (преднамеренное убийство по корыстным мотивам), часть 4 ст. 187 (разбой, в соединении с нанесением тяжких телесных повреждений), часть 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего), часть 2 ст. 186 (грабеж, в соединении с насилием) и часть 2 ст. 190 (мошенничество, которое нанесло значительный вред потерпевшему).

В.КОВТУН прогнозирует, что Д. будет осужден к пожизненному заключению.