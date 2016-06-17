СБУ поймала на взятке российского дипломата (видео)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россиянин предлагал $400 за выдачу водительских удостоверений на свое имя и имя еще одного представителя иностранного консульского учреждения.

После задержания мужчина представился дипломатом Генерального консульства РФ в Харькове. Он предъявил правоохранителям дипломатический паспорт и аккредитационную карточку.

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Учитывая наличие у иностранца дипломатического иммунитета, он был отпущен с места происшествия.

Рассматривается вопрос об объявлении российского дипломата персоной нон грата.