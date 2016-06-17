СБУ поймала на взятке российского дипломата (видео)
20:28, 17 июня 2016Общество
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Служба безопасности Украины разоблачила попытку дачи взятки дипломатом Генерального консульства Российской Федерации в Харькове одному из украинских правоохранителей.
Российский дипломат пытался дать взятку украинском правоохранителю / скриншот
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Россиянин предлагал $400 за выдачу водительских удостоверений на свое имя и имя еще одного представителя иностранного консульского учреждения.
После задержания мужчина представился дипломатом Генерального консульства РФ в Харькове. Он предъявил правоохранителям дипломатический паспорт и аккредитационную карточку.
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Учитывая наличие у иностранца дипломатического иммунитета, он был отпущен с места происшествия.
Рассматривается вопрос об объявлении российского дипломата персоной нон грата.
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