Кабмин увеличил количество заместителей председателя ГНАУ

Кабинет Министров увеличил количество заместителей председателя Государственной налоговой администрации Украины с 6 до 7.

Своим постановлением Кабмин от 15 августа №1208 установил, что председатель ГНАУ имеет семь заместителей, в том числе первого заместителя председателя и первого заместителя председателя – начальника налоговой милиции.

Кроме того, согласно постановлению, количество заместителей начальников структурных подразделений органов государственной налоговой службы, а также структура отмеченных подразделений устанавливаются председателем ГНАУ.

Справка УНИАН. На сегодня у председателя ГНАУ Анатолия БРЕЗВИНА шесть заместителей: первый заместитель председателя ГНАУ Вадим КАЙЗЕРМАН, первый заместитель председателя ГНАУ – начальник налоговой милиции Валерий КОРЯЧКИН, заместитель председателя ГНАУ Борис ГОРБАНСКИЙ, заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ, заместитель председателя ГНАУ Владимир РЕВУН и заместитель председателя ГНАУ Людмила ХОДОС.