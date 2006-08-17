Тарифы на теплоэнергию в Киеве могут быть повышены в 2,5 раза

С нового отопительного сезона тарифы на тепловую энергию в Киеве могут быть повышены в 2,5 раза. Об этом сообщила журналистам директор Департамента экономики и финансов Киевской городской государственной администрации Наталия КАШУБА, присутствующая на сегодняшнем заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, нынешний розничный тариф на тепловую энергию для населения равняется 54,42 грн. за 1 Гкал и не пересматривался с 2002 года, для промышленности - 80 грн. за 1 Гкал и не пересматривался с 2004 года.

Она отметила, что сейчас рассматривается возможность пересмотра данных тарифов, и не исключено, что розничные тарифы поднимутся в 2,5 раза.

Н.КАШУБА напомнила, что сегодня НКРЭ установилоа тарифы на производство тепловой энергии для АК «Киевэнерго», теперь КГГА должна установить тарифы на транспортировку и поставку теплоэнергии, а затем - розничные тарифы.

Как уточнила представитель КГГА, возможный тариф для населения в Киеве, в случае повышения, может составить до 130 грн. за 1 Гкал без НДС. Она подчеркнула, что к такому повышению привело повышение цен на природный газ в 2,8 раза. При этом Н.КАШУБА отметила, что если вопрос повышения тарифов на теплоэнергию не решить до начала отопительного сезона, «это ставит под угрозу его начало».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики установила тарифы на производство тепловой энергии для АК «Киевэнерго».

В частности, установлено два тарифа - с учетом цены газа для промышленности и с учетом цены газа для населения и бюджетных организаций. Так, для населения и бюджетных организаций тариф составит 78,19 грн. за 1 Гкал, для промышленности - 85,31 грн. за 1 Гкал.

Как отмечалось на заседании, два тарифа установлено для того, чтобы не было перекрестного субсидирования. Тарифы установлены с 1 сентября.

НКРЭ впервые установила тарифы на производство тепловой энергии - ранее их устанавливала местная власть - Киевская городская государственная администрация.