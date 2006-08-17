В Украине будет держаться жара

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в западных областях переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 27-32° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°); в южной и восточной части ночью 16-21°, днем 31-36° (на побережье морей ночью 20-25°, днем 25-30°), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

19-20 августа - переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 31-36°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°.

21-22 августа в западных, северных и центральных областях дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, в западных областях местами 8-10°; днем 21 августа 23-29°, 22 августа 19-25°. На остальной территории 21 августа преимущественно без осадков, 22 августа местами грозовые дожди. Температура ночью 15-21°; днем 21 августа 28-34°, 22 августа (кроме юго-востока) жара спадет на 3-5°.

В Киеве и области в пятницу ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 29-31°; по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

19-20 августа - переменная облачность. Местами небольшой дождь (ночью 20 августа без существенных осадков). Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

21-22 августа - дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°; днем 21 августа 23-28°, 22 августа 20-25°.