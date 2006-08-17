В Крыму местные дурят приезжих по полной программе

Крымское МЧС предупреждает отдыхающих об опасностях, подстерегающих на водопаде Джур-Джур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, на водопаде Джур-Джур, расположенном недалеко от поселка Солнечногорский (Алуштинский район), местные жители берут с отдыхающих деньги за предоставление услуг весьма сомнительного качества, иногда даже опасных для жизни.

Как отмечает МЧС, водопад, где есть "и ванна Любви, и еще какие-то ванны, обещающие успех и счастье, и всяческие, исполняющие желания деревья, воздух, горы", весьма популярен у курортников, чем и пользуются всевозможные дельцы. "Людям, "пашущим" на "обслуживании" известного водопада Джур-Джур, сын турецкоподанного Остап Бендер в подметки не годится», - отмечает МЧС.

В частности, в ходе проверки территории Джур-Джура сотрудники крымских управлений МЧС и Госавтоинспекции выяснили, что дельцы перевозят отдыхающих из поселка Солнечногорское на водопад на автомобилях "ЗИЛ" и "УАЗ", "оборудованных" скамейками. Отмечая, что, как правило, машины набиты курортниками "под завязку", МЧС подчеркивает, что перевозка в таких условиях представляет угрозу для жизни курортников, при этом у многих водителей отсутствовали лицензии на перевозку. ГАИ начало снимать номера с этих машин. "Возмущению в ответ на действия представителей ГАИ не было предела. Когда у нескольких машин сняли номера, поток автомобилей нагруженных людьми, резко прекратился. Видимо, "своих" тут же предупредили", - сообщает МЧС.

Затем проверяли кафе у водопада. "Оказалось, что оно не работает, хотя на мангале жарились шашлыки, а в огромном казане "доходил" плов", - отмечает пресс-служба. Работник кафе сообщил, что "это, вообще, не кафе, а поляна отдыха, и плов можно брать просто так, всем, кто захочет". При проверке выяснилось, что в кафе - полная антисанитария: посуда моется в реке, выше по течению в которой купаются тысячи туристов. В нем не было ни огнетушителя, ни других средств пожаротушения. Каких-либо разрешающих документов тоже нет. «Все, что было показано из документов, так это постановление о закрытии кафе сотрудниками СЭС", - информирует крымское управление МЧС. Также выяснилось, что возле водопада Джур-Джур, который ежедневно посещают сотни курортников, нет ни одного туалета.

С появлением комиссии, кроме бесплатного кафе, оказались "бесплатными" конные прогулки, услуги фотографии с чучелами львов и оленей и на фоне старого дерева. "Правда, вероятно, так было не всегда, о чем гласила опрокинутая в спешке табличка "Фото с Кощеем Бессмертным - 5 грн". Сам "Кощей" сбежал куда-то в лес, бросив даже свой трон и палатку", - иронизирует пресс-служба крымского управления МЧС.

Представители МЧС также выяснили, что посещение непосредственно самого водопада опасно для жизни: перила идут только до водопада, на верхней точки они не установлены, а табличка "Осторожно: опасно для жизни" никого не пугает. "И начинался настоящий крымский экстрим: скользкие камни, крутые горные дороги и обрывы, ледяная горная река. Пыхтя и рискуя вот-вот свалиться, периодически вставая на четвереньки и хватаясь за выступающие корни деревьев, народ лез смотреть заветные красоты", - отмечает МЧС.

Как отметил в связи с проверкой Джур-Джура начальник Крымского Главка МЧС Сергей ВАСИЛЕНКО, "будут приниматься все меры для предупреждения чрезвычайной ситуации". "Положение очень серьезное, в любой момент может случиться непоправимое. Но это не значит, что мы против развития бизнеса, только он должен развиваться в ногу со временем, в европейском стиле. И для этого необходимо создать все условия, думая в первую очередь, о безопасности и здоровьи людей", - подчеркнул С.ВАСИЛЕНКО.