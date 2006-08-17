Из свободной продажи начал исчезать бензин

В Днепропетровской и Запорожский областях, в свободной продаже исчез бензин марок А-92 и А-95. Заправить автомобиль возможно только по безналичному расчету, или по талонам. На автомобильных заправках образовались большие очереди, сообщает ICTV.

Продавцы объясняют дефицит горючего в первую очередь установлением предельных цен на бензин А-95 в размере 4,7 грн, А-92 - 4,55 грн, дизтопливо - 4,1 грн за литр. Еще одна причина дефицита - ремонт двух украинских нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время, Антимонопольный комитет начал проводить проверки по поводу кризиса, подозревая, что он создан искусственно.

РБК