В Днепропетровской области поймали "шутника", из-за которого эвакуировали 24 супермаркета
В Днепропетровской области полиция задержала 40-летнего жителя Каменского (бывший Днепродзержинск) по подозрению в ложном сообщении о минировании одной из сети супермаркетов вечером 8 июня.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, после анонимного сообщения о заминировании правоохранителям пришлось эвакуировать покупателей и персонал из 24 магазинов Днепра и 2 магазинов, расположенных в Каменском.
Пока одна группа полицейских занималась поиском взрывчатки, другая принимала меры по установлению и задержанию террориста.
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Сотрудники уголовного розыска совместно с работниками УСБУ задержали неработающего жителя Каменского, склонного к употреблению галлюциногенных веществ, который и сообщил о заминировании супермаркетов. Установлено, что несколько дней назад он также сообщил о заминировании одного из рынков Каменского.
Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника была изъята компьютерная техника, на которой сохранились сообщения о заминировании, и средства связи.
Задержанному грозит наказание согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.