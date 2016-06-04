На Одесщине во двор общественного активиста бросили гранату

Об этом УНИАН сообщил сам Лыхварь.

По его словам, 3 июня в 23.45 во дворе его жилого дома прогремел взрыв.

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«Люди, находившиеся в доме, в том числе и я, испугались... Потом соседи сказали, что в это время видели проезжающую темную иномарку. Приехали полицейские, провели обследование места происшествия. По предварительным данным, неизвестные бросили в наш двор свето-шумовую гранату», - рассказал Лыхварь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ростовщик связывает это событие со своей активной гражданской позицией. В частности, относительно вырубки 240 деревьев, которое было сделано по указанию чиновников сельсовета.

«У нас два кладбища - старое и новое, на котором плотность захоронения не превышает 15%. Однако, сельсовет в апреле приняла решение о расширении старого кладбища за счет лесополосы. При расширении в зоне кладбища оказался водовод. Кроме того, при расширении вырублено 240 деревьев, диаметр стволов которых - почти 60 см», - пояснил активист.

По его словам, эту проблему он неоднократно сообщал в соответствующие инстанции. Лыхварь не исключает, что ночной инцидент связан с этой ситуацией.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области факт случившегося подтвердили, но официально пока не комментируют.