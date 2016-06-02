СМИ: В Харькове снова вручают повестки на улице

Об этом пишет "Сегодня".

Молодежь в соцсетях жалуется на то, что военкомы вновь прибегают к непопулярному методу "уличного отлова" призывников, которых якобы забирают в военкоматы для уточнения данных, а затем насильно удерживают в сборном пункте.

Сергей Ус - один из тех, кто оказался в облвоенкомате не по своей воле. Парень утверждает, что его задержали в тот момент, когда он выходил из дому, направляясь в институт. "Подошли два человека, предъявили удостоверение и попросили проехать с ними в военкомат, чтобы просто отдать справку об обучении на дневной форме. Но обещания не исполнили: отсюда меня уже не выпускают вторые сутки", - вздыхает Сергей.

Парню якобы сказали, что его отсрочка уже не действует. Кроме того, по словам студента, военные не учли того, что он - член евангельской церкви, и не приняли соответствующую справку, которую нужно было подать раньше. Домой, говорит парень, его не отпускают, так как на месте все время нет сотрудника военкомата, который должен дать соответствующее разрешение. Родственники Сергея Уса уже обратились в военную прокуратуру и ищут юриста, чтобы доказать невозможность проходить службу.

В сети таких историй уже десятки, но в облвоенкомате поясняют: вынуждены работать с призывниками таким образом, ведь они массово нарушают правила воинского учета. Как рассказал нам и. о. военкома области Юрий Калгушкин, из 7000 молодых людей, которых оповестили о необходимости явиться в военкомат, прибыло лишь 3000.

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"Вот и получается так, что должностные лица военкоматов пошли в учебные заведения за парнями, у которых нет права на отсрочку, - рассказывает Калгушкин. - Призывники даже боятся идти к нам для уточнения данных. А ведь, в общей сложности, более 40% получают отсрочки по тем или иным причинам и почти каждый третий - не годен по состоянию здоровья".

Военком также сетует на то, что призывники заранее не готовят необходимые документы, из-за чего тратят свое время в сборном пункте.

"Привезли парня в сборный пункт, и он начал утверждать, что не годен по состоянию здоровья, но после медкомиссии выяснилось, что это не так. Затем он заявил, что у него есть право на отсрочку по семейным обстоятельствам. Мы и это проверили - тоже неправдивая информация. Наконец, он говорит, что верующий, и после нескольких часов разбирательств привезли удостоверяющие документы. Но ведь он не действовал по правилам: не предоставил их заранее и не явился в комиссию по альтернативной службе", - сокрушается военком.

По его данным, в отношении 500 призывников уже оформили документы о привлечении их к административному наказанию. Калгушкин также заметил, что военкомы действуют в рамках закона, и призывает молодежь приходить добровольно, ведь срочникам не светит служба в зоне боевых действий.