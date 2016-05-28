Савченко пришла на могилы побратимов, погибших в зоне АТО (фото)
Надежда Савченко вместе с сестрой Верой сегодня посетила могилы побратимов, которые погибли в зоне АТО.
Об этом написала в Facebook сестра Надежды Вера Савченко.
"Пришли к друзьям. И начался дождь... небо плачет. Надя спросила, нет ли у меня ощущения, что они все стоят? Будем Жить!.." - написала Вера.
Читайте такжеСавченко побывала в сессионном зале Рады (фото)
Как сообщал УНИАН, Голосеевский районный суд Киева 18 апреля приговорил задержанных на Донбассе Ерофеева и Александрова к 14 годам лишения свободы каждого.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об их помиловании.
25 мая состоялся обмен Ерофеева и Александрова на незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.
В тот же день Порошенко вручил Савченко орден "Золотая звезда Героя Украины". Указ о присвоении ей звания "Герой Украины" был подписан 2 марта 2015 года.