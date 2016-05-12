Во Львове состоится показ мод детьми, больными аутизмом, болезнью Дауна и ДЦП

Как сообщает телеканал "24", на подиум выйдут 15 юных моделей с аутизмом, болезнью Дауна, церебральным параличом и нарушениями слуха.

Львовская дизайнер Екатерина Кароль создала коллекцию вещей, которые захотели сами дети. Кроме того, одежда учитывает особые потребности юных моделей.

«Например, есть различные элементы декора специально для незрячих деток: пояски, фактурные вещи, украшения. Можно на ощупь попробовать и представить себе, как оно выглядит. Есть у нас мальчик, у которого проблемы со слюноотделением. Так мы специально пришили такие заплатки из кожзама, которые можно спокойно вытереть и он всегда будет чистенький и модный», ― рассказала дизайнер.

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Это первая украинская коллекция одежды для детей с особыми потребностями. Ее модельер создала совместно с общественной организацией «Батьки Джерела».

Спонсоры помогли, чтобы вещи, в которых будут дефилировать дети, у них и остались. Сам же показ пройдет 14 мая во время Детского форума во Львове.

«В развитых странах такие показы – это очень модно и актуально, они собирают аншлаги! В Украине – это происходит впервые, но я убеждена, что не в последний раз, потому что на самом деле людей, которые готовы создавать такие акции и наслаждаться ими, более чем достаточно!», ― отметила глава ОО «Батьки Джерела» Юлия Аронова.