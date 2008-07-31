В Киеве осуждены двое, грабившие курьеров интернет-магазинов

Апелляционным судом города Киева 29 июля 2008 года оставлен без изменений приговор Оболонского районного суда столицы, которым осуждены Иван НИЖНИК (1982 г. р., уроженец Киевской области) и Андрей ЛИСКИН (1978 г. р., уроженец АР Крым) за совершение разбойных нападений в столице к 11 и 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сегодня сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора города Киева, осужденные в составе организованной преступной группы с 20 января по 29 августа 2007 года совершили в столице пять разбойных нападений на курьеров, которые доставляли дорогие модели компьютерной техники.

Механизм совершения преступлений был простым. Учитывая большой спрос на услуги интернет-магазинов, И.НИЖНИК и А.ЛИСКИН заказывали дорогие модели коммуникаторов и ноутбуков с доставкой на квартиры, которые предварительно снимали. Когда курьеры попадали в эти квартиры, заказчики нападали на них, нанося телесные повреждения, связывали их скотчем, отбирали товары и деньги.

Полученной техникой и деньгами преступники распоряжались по собственному усмотрению. Они детально готовились к совершению преступлений: каждый раз с целью конспирации осужденные снимали разные квартиры, технику заказывали на вымышленные имена.

В целом в результате разбойных нападений членами организованной преступной группы нанесен ущерб на общую сумму свыше 56 тыс. грн.

Во время рассмотрения уголовного дела в суде государственным обвинителем прокуратуры Киева была доказана безусловная вина преступников в совершении инкриминируемых им преступлений.