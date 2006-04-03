Завтра в Украине тепло, местами дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях небольшие дожди, отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в восточной части туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 1-6° тепла, на севере Левобережья 0-4° мороза, днем 11-16° тепла. На Закарпатье дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в горах на протяжении суток около 0°.

5-6 апреля - переменная облачность. В западных, северных и центральных областях небольшой дождь (6 апреля в западной части умеренный), отдельные грозы. На остальной территории без осадков, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах, на севере Левобережья и местами в восточных областях от 3° мороза до 2° тепла; днем 12-17° тепла, в западных и северных областях 9-14°, в Карпатах 3-8° тепла. На Закарпатье: 5 апреля без существенных осадков, 6 апреля дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

7-8 апреля - в западной половине прекращение осадков, снижение ночной температуры до 1° тепла - 4° мороза, днем 7-12° тепла. На остальной территории дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 5 апреля 14-19°, в Крыму до 22°, 6 апреля снижение температуры на 3-5°.

9-12 апреля - преимущественно без осадков, только 9 апреля на крайнем востоке небольшие дожди, а 12 апреля в северо-западной части умеренные дожди. Температура ночью 0-6° тепла, 9 апреля в северной половине, 10 апреля и в восточных областях от 4° мороза до 2° тепла, днем 8-14° тепла; 11-12 апреля в Украине повышение температуры на 2-4 градуса.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°, по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

5-6 апреля - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

7-8 апреля - постепенное прекращение осадков; понижение ночной температуры до 1° тепла-4° мороза, днем 7-12° тепла.