Филарет призвал украинцев на Пасху радоваться, несмотря на все трудности и войну

Филарет пожелал, чтобы Господь защитил Украину от внешнего агрессора и внутренних врагов и помог навести порядок в стране. Поздравление обнародовал сайт УПЦ КП.

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"Сердечно поздравляю вас, Преосвященные архипастыри, боголюбивые пастыри, честное монашество, возлюбленные братья и сестры с праздником светлого Воскресения Христова! Поздравляю с Пасхой Христовой Президента Украины Петра Порошенко, Верховную Раду, Украинское Правительство, Вооруженные силы Украины, которые в сложных условиях, отдавая свою жизнь, защищают нашу свободу, нашу территорию, нашу Родину. Поздравляю с великим христианским праздником весь украинский народ и всех украинцев во всех странах мира, на всех континентах», – сказал Филарет.

Патриарх добавил, что украинский народ испытал на себе гнев Божий, но при всех неприятностях мы должны радоваться.

"В этом году украинский народ празднует Воскресение Христово в условиях агрессивных действий России в отношении Украины, в то время, когда новые каины убивают своих украинских братьев. Гнев Божий испытал на себе весь украинский народ. Как нам радоваться пасхальной радостью, когда скорбь прокатилась по всей Украине и прикоснулась к сердцам множества людей? Можем радоваться в таких условиях? Не только можем, но и должны!", - заметил Патриарх.

Как известно, сегодня православные христиане и греко-католики празднуют Воскресение Христово или Пасху – главный христианский праздник.