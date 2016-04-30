В двух городах Черкасской области запретили продажу алкоголя в ночное время

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации, Каневский и Шполянский горсоветы на этой неделе утвердили решения, согласно которым в этих городах ограничена реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в ночное время.

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В частности, в городе Канев реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива решением горсовета ограничена с 23 часов до 8 часов утра.

В городе Шпола продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли и временных сооружениях должна осуществляться только с 7 часов утра до 22 часов.