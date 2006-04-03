Милиция обязана бороться с туберкулезом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления борьбы с заболеванием туберкулезом», принятый Верховной Радой 15 марта 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, законом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О милиции» и «О борьбе с заболеванием туберкулезом».

В частности, Законом установлено, что больные заразными формами туберкулеза, в том числе социально дезадаптированные, с сопутствующими заболеваниями хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, подлежат обязательной госпитализации в противотуберкулезные заведения и обязаны пройти соответствующее лечение. В случае уклонения от обязательной госпитализации указанные лица с целью предотвращения распространения туберкулеза по решению суда подлежат розыску, приводу и обязательной госпитализации сроком до трех месяцев в противотуберкулезные заведения, определенные местными органами исполнительной власти. При этом обязательная госпитализация не будет распространяться на лиц, которые страдают психическими расстройствами, на беременных женщин, на женщин, которые имеют детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, Закон обязывает органы внутренних дел по обращению руководителя противотуберкулезного заведения оказывать в пределах своих полномочий медицинским работникам помощь в обеспечении выполнения решения суда об обязательной госпитализации лиц, больных заразными формами туберкулеза.