Адвокат Савченко: Есть шанс, что она будет дома уже во второй половине мая

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Новиков повторил появившуюся ранее информацию от сестры Савченко Веры о бумагах, которые летчице якобы дали для заполнения для ее экстрадиции в Украину, а также об улучшении ее самочувствия.

"Вера Савченко виделась с сестрой. Надежда чувствует себя лучше. Ей дали на заполнение бумаги, говорят, для подготовки направления в Украину. Я не могу на 100% это подтвердить, самих бумаг мы пока не видели, но в целом похоже на правду. Похоже, что договоренности президентов Порошенко с Путиным, о которых объявлено неделю назад, исполняются. Есть шанс, что Надежда будет дома уже во второй половине мая", - написал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта этого года суд в российском Донецке приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов в Луганской области в 2014 году.

Недавно Савченко прекратила сухую голодовку в знак протеста против приговора, которая продолжалась 12 суток.

24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко, о которых он сообщил ее матери и сестре.