Тюремщики заявляют о заполнении Савченко документов для ее экстрадиции - сестра

Об этом сестра летчицы рассказала ТСН после свидания с ней.

"Она сейчас заполняет документы: заявление, биографические данные и другие. Как сказал начальник тюрьмы Калганов, они необходимы для экстрадиции. Ей сказали, что эти документы по процедуре необходимо заполнить для экстрадиции. Будем надеяться, что это так", - говорит Вера.

По ее словам, Надежда, хоть и заполняет бумаги, все же опасается, что эти документы могут быть использованы для этапирования, поскольку в начале процесса ее уже обманывали с заполнением документов.

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Состояние здоровья Савченко, как рассказала ее сестра, нормальное, а настроение хорошее, она уже может употреблять нормальную пищу.

При этом у нее наблюдается проблема с ногами – они отекают из-за нарушения функционирования почек.

Как сообщал УНИАН, 22 марта этого года суд в российском Донецке приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов в Луганской области в 2014 году.

Недавно Савченко прекратила сухую голодовку в знак протеста против приговора, которая продолжалась 12 суток.

24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко, о которых он сообщил ее матери и сестре.