Четвертый "Терминатор" на подходе

В Калифорнии публике впервые представлены кадры новой четвертой по счету части легендарной фантастической эпопеи "Терминатор", передает Эхо Москвы.

Действие ленты происходит в 2018-м году. Как рассказал режиссер картины Джозеф Мак Джи, в соответствии со сценарием в апокалиптическом мрачном будущем после ядерного конфликта гигантские советские танки давят под своими гусеницами всех людей в кадре. Короткий клип, показанный в Сан-Диего, как и сама лента, экстремально насыщен взрывами, стрельбой и убитыми. Сам фильм под названием "Терминатор: будущее начинается", как ожидается, выйдет на экраны в мае 2009-го года.