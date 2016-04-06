В Коростене полиция задержала мужчину, продававшего прохожим патроны

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, 5 апреля на одной из улиц Коростеня полицейские задержали местного жителя, который предлагал прохожим купить у него боеприпасы. Полицию о такой «торговле» сообщили горожане. Сейчас начато уголовное производство.

Сообщение о происшествии поступило в Коростенский отдел полиции по спецлинии «102». Взволнованная женщина рассказала, что неподалеку их дома стоит человек, который предлагает прохожим купить у него патроны.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции охраны, обнаружили и задержали продавца опасного товара. Им оказался 28-летний местный житель. Во время досмотра у него было изъято 10 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.

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На вопрос полицейских мужчина пояснил, что патроны нашел и хотел подзаработать, продав их.

На место происшествия также прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Коростенского отдела полиции, изъяли боеприпасы и направили их на экспертное исследование.

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Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Расследование дела продолжается.