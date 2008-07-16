В Черкассах проштрафившихся водителей наказывают "хлебом" гаишника

В Черкассах нарушители правил дорожного движения патрулируют дороги. Нарушил ПДД - плати штраф, прослушай лекции или отработай день с экипажем ГАИ, пишет Обкомсо ссылкой на «Провинцию».

В «шкуре» общественного помощника уже побывали почти 40 водителей. Обычно нарушители отрабатывают по субботам. Многим из них роль инспектора нравится - но только до тех пор, пока не придется останавливать знакомых, штрафовать их и объяснять причины своего перевоплощения.

Если данный опыт будет признан удачным, то его распространят по всей области.