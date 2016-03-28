Порошенко анонсировал запуск работы патрульной полиции в Краматорске 14 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время выступления в Краматорске.

"Мы договорились, что 14 мая мы делаем открытие полиции здесь, в Краматорске", - заявил Порошенко.

При этом он добавил, что сейчас будущие полицейские из Краматорска и Славянска проходят обучение в Харькове, "чтобы на улицах Краматорска и Славянска бороться с преступностью, защищать порядок, мир и спокойствие".

Читайте такжеВ центре Львова полицейские задержали журналиста с использованным гранатометом

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье, 27 марта, в Черновцах принесли присягу 342 патрульных полицейских. Черновцы стали 20-м городом Украины, в котором начала работать полиция.