Порошенко анонсировал запуск работы патрульной полиции в Краматорске 14 мая
15:58, 28 марта 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал запуск работы патрульной полиции в Краматорске Донецкой области 14 мая 2016 года.
Порошенко анонсировал запуск патрульной полиции в Краматорске / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время выступления в Краматорске.
"Мы договорились, что 14 мая мы делаем открытие полиции здесь, в Краматорске", - заявил Порошенко.
При этом он добавил, что сейчас будущие полицейские из Краматорска и Славянска проходят обучение в Харькове, "чтобы на улицах Краматорска и Славянска бороться с преступностью, защищать порядок, мир и спокойствие".
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Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье, 27 марта, в Черновцах принесли присягу 342 патрульных полицейских. Черновцы стали 20-м городом Украины, в котором начала работать полиция.
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