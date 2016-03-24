В Торецке задержали экс-боевика "ДНР", оставшегося в городе после его освобождения (видео)
В Торецке (бывшем Дзержинске) на Донетчине Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика террористической организации «ДНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, местный житель присоединился к террористам в мае 2014 года, поддавшись российской пропаганде. С оружием он дежурил на блокпостах возле города, проверял документы и автотранспорт граждан.
Наблюдая за пьянством, мародерством террористов и их командиров, озаботившись отсутствием денег и еды, боевик разочаровался в идеях «Новороссии».
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Во время наступления украинских войск он отказался отступать вместе с сообщниками в Горловку, бросил оружие и вернулся домой, где скрывался от правоохранителей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Полицией рассматривается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.