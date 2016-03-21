Завтра синоптики обещают украинцам дожди, температура достигнет 12 градусов тепла

22 марта атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха существенно не изменится и составит в течение дня 4-10 градусов тепла, на юге 7-12 градусов тепла.

В западной части ночью будет сухо, днем ​​- местами дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​4-9, на Закарпатье до 10 градусов тепла.

В северных областях ночью без существенных осадков, днем ​​- дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем ​​от 4-9 градусов тепла.

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В центральной части будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​5-11 градусов тепла.

В восточных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем ​​4-10 градусов тепла.

В южной части - дождь. Температура воздуха ночью 1-5 тепла, днем ​​7-12 градусов тепла.

В Киеве 22 марта ночью осадки маловероятны, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​4-6 градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-12 м/с.