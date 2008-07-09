Погода на 10 - 14 июля

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, местами с грозами, в центральных областях, а днем и в Черниговской, Сумской и Харьковской областях сильные дожди, в юго-восточной половине местами град, шквалы 15-20 м/с; лишь ночью в восточных областях преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южной части местами 20-22°, днем 24-28°, в северных и центральных областях 18-23°; в Карпатах ночью 6-8°, днем 14-16°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

11-12 июля - переменная облачность. 11 июля в западной и южной части преимущественно без осадков; на остальной территории кратковременные дожди (днем местами небольшие), грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на севере Левобережья при грозах местами порывы 15-20 м/с.

12 июля - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 11 июля 20-25°, на Закарпатье и в южной части 23-28°, 12 июля в Украине 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

13-14 июля - без осадков, лишь днем 13 июля на крайней западе страны, а на протяжении 14 июля в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, на побережье морей и Закарпатье до 20°; днем 27-33°, 14 июля в западных областях 24-29°. .

В Киеве в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°. По области - дожди, местами грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.

11-12 июля - переменная облачность. 11 июля ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; 12 июля без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 11 июля 20-25°, 12 июля 25-30°.

13-14 июля - сухо и жарко: ночью 13-18°, днем 28-33°.