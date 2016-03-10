Водителям удалось договориться с таможней: движение на украинско-словацкой границе разблокируют

Водители снимают блокаду КПП «Ужгород», который находится на украинско-словацкой границе.

Таковы итоги круглого стола в Закарпатской ОГА при участии представителей владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые сутки протестовали на границе с Словакией, и руководства области и таможни, сообщает Mukachevo.net.

Читайте такжеАвтомобили с иностранными номерами заблокировали движение на украинско-словацкой границе (фоторепортаж)

Беседа продолжалась более часа за закрытыми дверьми. Было договорено, что с 12:00 водители снимают блокаду КПП «Ужгород», в ответ Закарпатская таможня возобновляет действие справок с СТО как основание для отсрочки 5-дневного периода пребывания автомобилей с иностранной регистрацией на территории Украины в случае форс-мажорных обстоятельств (авария, поломка, и т. п). Их действие было отменено на прошлой неделе, и это стало поводом для протестов.

Напомним, что акция протеста стартовала вчера, 9 марта, на КПП «Ужгород» в 11:00 и длилась сутки. Временное блокирование также произошло на КПП «Солотвино», что на границе с Румынией, а также на КПП «Малый Березный», что на границе со Словакией.